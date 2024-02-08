Губернатор Югры Наталья Комарова отметила снижение детской смертности в округе

Югра вошла в пятерку регионов с наименьшими показателями по детской смертности и в десятку − по рождаемости. Об этом сообщает Ugra-news.ruсо ссылкой на выступление губернатора ХМАО Натальи Комаровой на выставке-форуме «Россия». Глава подчеркнула, что в регионе сократилась детская смертность на 1,2%.

«Приезжайте к нам рожать. Мы побеспокоимся о вас», − заявила Наталья Комарова.

Губернатор отметила, что в Югре создано одно из крупных в Арктике и Уральском федеральном округе медицинских учреждений − Центр охраны материнства и детства. Организация обеспечивает не менее 10 тысяч родов в год.

Напомним, в январе в Центре появилось на свет 639 малышей.