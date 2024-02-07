В Белоярском и Лангепасе назначили новых прокуроров

В двух населенных пунктах ХМАО назначили новых прокуроров. Прокурором Лангепаса стал Виталий Беленцов, прокурором Белоярского - Дмитрий Томчук, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

Виталий Беленцов окончил Уральскую государственную юридическую академию. С 2007-го по 2011 год работал помощником и старшим помощником прокуроров Пыть-Яха, Октябрьского и Березовского районов. С 2011-го по 2014 год трудился в органах МВД, ФССП, МЧС, а также занимался оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры округа. С 2014 года Беленцов работал заместителем Ханты-Мансийского межрайонного прокурора.

Дмитрий Томчук окончил Южно-Уральский государственный университет. В органы прокуратуры ХМАО пришел в 2012 году на должность помощника прокурора Березовского района. В 2021 году занял пост заместителя Нефтеюганского межрайонного прокурора.