Власти Югры рассказали, где продается самый дешевый бензин в округе

В Октябрьском и Нижневартовском районах ХМАО продается самый дешевый бензин в округе. Об этом говорится в отчете регионального департамента экономического развития, где проанализированы цены на нефтепродукты в населенных пунктах округа.

«Наименьшая средняя цена за литр бензина АИ-92 зафиксирована в сельском поселении Серегино Октябрьского района ХМАО, она составляет 46 рублей 10 копеек. Сама низкая стоимость автомобильного бензина марки АИ-95 — в Излучинске Нижневартовского района, где в среднем он стоит 50 рублей 94 копейки», — цитирует Uta.ru сообщение ведомства.

Самый дешевый бензин АИ-98 можно купить в Урае и Кондинском районе, где он стоит в среднем 56,95 руб. за литр. А самая низкая цена на дизельное топливо зафиксирована в сельском поселении Карымкары Октябрьского района — 61,88 руб. за литр.