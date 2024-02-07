Эпидпорог по ОРВИ и гриппу снизился почти на 20% в ХМАО

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в ХМАО снизился на 18,8%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«За неделю 31.01 - 07.02.2024 зарегистрировано 128,9 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что на уровне предыдущей недели (+6,8%) и ниже эпидемического порога на 18,8%», - сказано в сообщении.

Уточняется, что больше всего больных ОРВИ и гриппом - среди детей до 14 лет. Взрослые и дети старше 15 лет болеют куда реже.

В территориальной структуре доминирует население Сургута – 33%, Нефтеюганска – 9,3%, Нижневартовска – 7,7%. Рост заболеваемости зафиксирован в 11 муниципалитетах округа, наибольший рост отмечается в Урае и Березовском районе.