В январе в Югре появилось 10 тысяч новых вакансий

В январе в ХМАО открыли около 10 тысяч вакансий, что на 21% больше, чем в 2023 году. Рост предложений отмечают в таких сферах, как «Страхование», «Высший и средний менеджмент», «Маркетинг, реклама, PR», «Административный персонал» и «Управление персоналом». Об этом сообщили аналитики hh.ru.

«С точки зрения оплаты труда, ощутимее всего (более, чем в 2 раза) увеличилась предлагаемая зарплата у маркетологов, представителей сферы «Искусство, развлечения, массмедиа», у IT-специалистов. На 42% - у логистов, на 41% - у сотрудников из сферы закупок и безопасности, а также у домашнего персонала (+40%) и у рабочего персонала (+39%)», − говорится в сообщении.

При этом в медицине и фармацевтике, науке и образовании, а также в сферах безопасности и фитнес-индустрии произошел спад предложений.

Низкая конкуренция присутствует в сфере «Автобизнеса», «Продажи, обслуживание клиентов», «Рабочий персонал», «Транспорт, логистика» и «Сельское хозяйство». На сегодняшний день проще всего трудоустроиться в сфере розничной торговли.