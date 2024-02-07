В Югре отметили снижение суицидальных попыток

В Югре снизилось число самоубийств среди населения. В 2023 году показатель общей суицидальной активности взрослых снизился на 26% по сравнению с 2022 годом. Понижение составило 81 случай, сообщили в пресс-службе Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы.

«За период 2022-2023 годы отмечается тенденция к снижению суицидальных попыток среди несовершеннолетних на территории округа. В 2023 году показатель общей суицидальной активности несовершеннолетних снизился на 16,8% в сравнении с 2022 годом. В абсолютных цифрах снижение составило – шесть случаев», − добавил заведующий отделением медико-психологической помощи Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы Владимир Скибенко.

Подчеркнем, что в Югре существует комплекс профилактических мероприятий, ранней диагностики и своевременной специализированной помощи при аутоагрессивных нарушениях для снижения смертности от суицидов.

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