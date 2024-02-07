Сургутянам напомнили, как безопасно кататься с горок зимой

В Управлении по делам ГО и ЧС администрации Сургута напомнили жителям города о том, как правильно и безопасно кататься с горок зимой. Вот несколько простых правил, которые рекомендуется соблюдать:

поднимайтесь на горку только в месте подъема, оборудованном ступенями;

используйте для спуска тюбинг или ледянку;

старайтесь не съезжать спиной или головой вперед на животе, всегда смотрите вперед, как при спуске, так и при подъеме;

не съезжайте, пока не отошел в сторону предыдущий спускающийся;

избегайте катания с горок с неровным ледовым покрытием;

не катайтесь, стоя на ногах.

Сургутян также призвали отказаться от катания на необорудованных горках на берегу реки Сайма в районе ИКЦ «Старый Сургут», протоки Бардыковка в районе ул. Гагарина. Для предотвращения несчастных случаев там установили запрещающие знаки.