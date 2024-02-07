Женщина пострадала при столкновении тягача и легковушки на трассе в Югре

Накануне, 6 февраля, на автодороге «Югра» Ханты-Мансийского района столкнулись тягач и легковушка. Аварию спровоцировал 60-летний водитель «Volkswagen», который выехал на «встречку».

«Около 11:45 на 138 км автодороги «Югра» Ханты-Мансийского района 60-летний водитель «Volkswagen», по предварительным данным, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части дороги, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Sitrak», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате ДТП 31-летняя пассажирка «Volkswagen» получила травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых пострадали двое человек, в том числе один несовершеннолетний пешеход.