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В Белоярском 20 тысяч человек получат чистую воду до конца 2024 года

Реконструкция водоочистных сооружений в Белоярском завершится до конца года

В Белоярском 20 тысяч человек получат чистую воду до конца 2024 года
Фото: телеграм-канал "Депстрой и ЖКХ Югры"

В Белоярском продолжается реконструкция действующих водоочистных сооружений. Завершить работы планируется до конца 2024 года, сообщает телеграм-канал «Депстрой и ЖКХ Югры».

Строители уже выполнили подготовительные работы и обустроили на территории фундамент под два резервуара чистой воды. Мощность каждого составит 2000 м3.

«Служба Жилстройнадзора была на площадке в конце декабря. Есть замечания, которые закроются до марта месяца, у нас сомнений в этом нет. Рисков по вводу этого объекта в декабре 2024 года я не вижу», - отметил глава Белоярского района Сергей Маненков.

Ожидается, что после реконструкции водоочистных сооружений чистой водой обеспечат 20 тысяч жителей Белоярского.


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06 февраля в 17:28, просмотров: 274, комментариев: 0
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