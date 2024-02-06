​В Югре с начала года выявили 106 случаев кори

В ХМАО с начала 2024 года выявили 106 случаев кори. Заболевших зарегистрировали в семи муниципалитетах округа: Сургуте, Нижневартовске, Пыть-Яхе, Мегионе и Нягани, а также в Сургутском и Ханты-Мансийском районах, рассказали «Югорскому снегирю» в окружном департаменте здравоохранения.

По данным ведомства, корью заболели преимущественно невакцинированные жители округа. При этом вакцины для профилактики заболевания в больницах региона достаточно. Последнюю федеральную партию доставил 29 января.

«В арсенале медицинских организаций ХМАО-Югры имеются вакцины для профилактики кори, в том числе в составе комбинированных вакцин, поступивших в рамках федеральных поставок 29.01.2024, региональных поставок от 25.01.2024», - говорится в сообщении ведомства.

Корь может вызвать большое число осложнений, в числе которых - поражение мозга, пневмония, рассеянный склероз, слепота и глухота, поражение почек, напоминают специалисты. Защититься от болезни поможет только вакцинация. Дети проходят вакцинацию в 1 год и ревакцинацию - в 6 лет. Взрослым прививки против кори ставят до 35 лет, отдельным категориям, относящимся к группам риска, – до 55.