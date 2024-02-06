Рентгенхирурги югорского кардиодиспансера сделали операцию четырехмесячному ребенку

Рентгенхирурги окружного кардиодиспансера Роман Алиев и Вячеслав Пеньковцев выполнили операцию и стентирование выводного тракта правого желудочка четырехмесячной девочки. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

«Ребенок поступил к нам в плановом порядке на зондирование полостей сердца, ангигографию легочных артерий и более точной диагностики причин возникновения порока. У пациента был порок – тетрада Фалло, дефект межжелудочковой перегородки, стеноз выводного тракта правого желудочка, транспозиция аорты, артрезия левого легочного клапана», — рассказал рентгенхирург Роман Алиев.

У девочки была выраженная одышка, при плаче синели губы.

После установки стента жизненные показатель ребенка значительно улучшились. Для лечения маленькой пациентки хирурги использовали стент отечественного производства. Малышку уже выписали из стационара.