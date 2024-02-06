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В Югре врачи спасли ребенка с врожденным пороком сердца

Рентгенхирурги югорского кардиодиспансера сделали операцию четырехмесячному ребенку

В Югре врачи спасли ребенка с врожденным пороком сердца
Фото: ru.freepik.com

Рентгенхирурги окружного кардиодиспансера Роман Алиев и Вячеслав Пеньковцев выполнили операцию и стентирование выводного тракта правого желудочка четырехмесячной девочки. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

«Ребенок поступил к нам в плановом порядке на зондирование полостей сердца, ангигографию легочных артерий и более точной диагностики причин возникновения порока. У пациента был порок – тетрада Фалло, дефект межжелудочковой перегородки, стеноз выводного тракта правого желудочка, транспозиция аорты, артрезия левого легочного клапана», — рассказал рентгенхирург Роман Алиев.

У девочки была выраженная одышка, при плаче синели губы.

После установки стента жизненные показатель ребенка значительно улучшились. Для лечения маленькой пациентки хирурги использовали стент отечественного производства. Малышку уже выписали из стационара.


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06 февраля в 12:16, просмотров: 401, комментариев: 0
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