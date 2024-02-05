СК проводит проверку по факту гибели двух мужчин при пожаре в Мегионе

В Мегионе при пожаре в частном доме погибли двое мужчин. СК организовал процессуальную проверку, сообщает телеграм-канал ведомства.

«Тела мужчин были обнаружены 3 февраля около 23 часов в ходе тушения пожара в доме по улице Подгорная г.Мегиона. Установлено, что незадолго до пожара мужчины совместно употребляли спиртное», - сказано в сообщении.

При визуальном осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружили. Для установления точной причины смерти проведут судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительным данным, пожар в доме произошел и-за неисправности электрокотла.