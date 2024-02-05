В ХМАО тяжелым грузовикам запретят проезд по автозимникам

В ХМАО на ряде зимних автомобильных дорог введут ограничения для тяжелого автотранспорта. Причина - повышение температуры от -5 до 0 градусов. Ограничения будут действовать с 7 по 9 февраля, сообщает телеграм-канал «Северавтодор».

«С 06:00 07.02.2024 года до 22:00 09.02.2024 года на зимних автомобильных дорогах: «Сергино – Андра», «Приобье – Перегребное» ( в т.ч. подъезд к п.Перегребное), «Нарыкары – Мулигорт – Перегребное», «Урманный – Каменное» будет введено ограничение движения для всех транспортных средств общей массой более 10 тонн», - сказано в сообщении.

Уточняется, что ограничения не коснутся машин экстренных служб и рейсовых автобусов.