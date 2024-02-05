133 новых случая коронавируса выявили в Югре за неделю

В ХМАО за неделю с 30 января по 5 февраля выявили 133 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства. Заболеваемость в округе остается стабильной - неделей ранее регистрировалось 129 новых заболевших.

На момент выявления у 124 пациентов наблюдались признаки ОРВИ, у 8 - пневмония, у 1 - бессимптомно.

Большинство новых заболевших ковидом зафиксировали в Сургуте - 46, а также в Ханты-Мансийском районе - 19 и Сургутском районе - 10. В других муниципалитетах выявили от 1 до 7 новых случаев заражения за неделю.

Выздоровели за неделю в ХМАО 157 человек, за весь период пандемии – 284 517 югорчан. Умерли за весь период 2 624 пациента с коронавирусом.