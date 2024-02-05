Группа из 25 югорчан покорит гору Неройка

Югорчане покорят гору Неройка, чтобы внести маршрут в базу Федерации альпинистов. Группа из 25 человек отправится в путешествие через Ханты-Мансийск, Нягань, Приобье, Игрим и Саранпауль. А после совершит восхождение на одну из самых высоких вершин приполярного Урала, рассказали в пресс-службе правительства округа.
«После восхождения, маршрут будет классифицирован и ему присвоят категорию 2Б. Это позволит альпинистам из Югры и других регионов тренироваться на горе и получать спортивные разряды», − говорится в сообщении.
Напоминаем, гора Неройка в Югре попала в список мест силы в России.
Вообще-то многие вершины полярного Урала, где проживают манси окутаны легендами и мистикой, связанной с гибелью людей, вызванных духами, охраняющими покой этих самых высоких вершин полярного Урала.
65 лет назад группа туристов-старшекурсников из 9 человек Уральского политехнического института погибла в полном составе 2 февраля 1959 года у подножия горы Отортен (высота 1234 м).
Маршрут высшей категории сложности группы Игоря Дятлова предполагал пройти 350 км на лыжах и покорить две вершины полярного Урала: Отортен и «горы 9 мертвецов».
Причём туристам были известны все эти легенды о двух вершинах, на которые манси не рекомендовали идти и сами они избегали посещать подножия этих гор.
Поэтому видимо группа не смогла найти проводника-манси для похода или они надеясь на свои силы и решили пройти путь самостоятельно, проверить себя на экстремальные условия похода.
А над ходившими в этих местах легендах манси о горе Отортен они лишь посмеивались. Ну да. Комсомольцы и советские люди.
Однако 2 февраля 1959 года группа Дятлова погибла в полном составе на безымянном перевале к горе Отортен при весьма загадочных обстоятельствах.
Ну да. Официальная версия есть- это сход снежной лавины («снежной доски»). Но туристы не пострадали от снежной лавины и спаслись бегством. А вот все их дальнейшие действия для выживания были лишены логики, что вызвало в дальнейшем у исследователей тайны гибели группы Игоря Дятлова десятки версий, которые хоть как-то объяснили все это: и панического бегство фактически одежды и обуви людей прочь от палатки, где была одежда, обувь, запасы еды, и все остальное, что могло бы им позволить выжить в 28- градусный мороз.
Ну да ладно. Вернёмся к нашим баранам.
Сегодня можно купить туристическую путевку и попасть на тот же перевал Дятлова: от Екатеринбурга до самого северного города Свердловской области - Ивдель на поезде, а затем вертолетом до мансийского поселения Ушма. А дальше собственно сам пешим переход в устье реки Лозьва, на перевал Дятлова.
Покорение вершины горы Неройка югорскими альпинистами тоже позволит открыть новый туристический маршрут для туриндустрии Югры.
Для тех, кого уже не прельщает посещение стройбищ ханты и катание на оленьих упряжках.
Тогда велкам, любители экстремальных походов, на покорение горы Неройка. Но при этом необходимо соблюдать обычаи манси и запастись для горы презентом в виде водки и угощения.
Возможно это байка. Но ранее игнорирование предания народов манси о горе Отортен привело к трагедии группы туристов Дятлова. Впрочем, при современном снаряжения, при современном транспорте и связи риски альпинистов в таких экстремальных походах на полярном Урале снизились на порядок. Но мистические явления иногда, время от времени, все же напоминают о себе.