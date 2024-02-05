Группа из 25 югорчан покорит гору Неройка

Югорчане покорят гору Неройка, чтобы внести маршрут в базу Федерации альпинистов. Группа из 25 человек отправится в путешествие через Ханты-Мансийск, Нягань, Приобье, Игрим и Саранпауль. А после совершит восхождение на одну из самых высоких вершин приполярного Урала, рассказали в пресс-службе правительства округа.

«После восхождения, маршрут будет классифицирован и ему присвоят категорию 2Б. Это позволит альпинистам из Югры и других регионов тренироваться на горе и получать спортивные разряды», − говорится в сообщении.

Напоминаем, гора Неройка в Югре попала в список мест силы в России.