Обсуждение «Какие мероприятия объединят югорчан» стартовало в феврале

Югорчане объединятся — но только после того, как определятся с общей темой: общественное обсуждение «Какие мероприятия объединят югорчан в 2024 году?» стартовало на портале «Открытый регион – Югра», сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам губернатора Югры Натали Комаровой, 2024 год в Югре пройдёт под эгидой народного сплочения — события, которыми наполнится этот год в Югре, определяли общественники, волонтеры, депутаты, представители активной молодежи на Стратегической сессии «Команда Югры».

Из них были выбраны наиболее значимые предложения: они сформировали проект плана мероприятий Года народного сплочения в Югре. Именно его и предстоит обсудить жителям Югры на портале «Открытый регион – Югра» до 6 февраля включительно.