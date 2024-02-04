Большинство жителей ХМАО негативно относятся к микрофинансовым организациям

Микрофинансовые организации, выдающие быстрые кредиты под большие проценты, не пользуются любовью у югорчан: об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного сервисом SuperJob.

«70 процентов жителей Югры высказались за запрет организаций, выдающих экспресс-займы: «Слишком много мошенников, нет контроля их деятельности»; «Деньги должны выдаваться только после серьезной проверки и только банками», — говорят авторы исследования. — Против ликвидации МФО — восемь процентов опрошенных. «Доступ к финансам должен быть у всех граждан РФ, независимо от их дохода»; «Такие организации очень нужны, но следует провести ликбез с потенциальными заемщиками»; «Микрозаймы иногда могут стать единственным решением в сложных вопросах», — комментируют свою позицию респонденты. 22 процента затруднились с ответом».

Интересно, что о необходимости запрета чаще говорят респонденты в возрасте: люди старше 45 лет составляют 73 процента от всех, кто занял такую позицию.