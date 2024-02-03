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​Югорчане повезут в Москву тушенку и продукцию из дикоросов

Югорские производители представят свои товары на выставке в Москве

​Югорчане повезут в Москву тушенку и продукцию из дикоросов
Фото: ru.freepik.com

Производители из Югры представят свою продукцию в Москве. Они примут участие в 31-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья «ПРОДЭКСПО». Бизнесмены из ХМАО повезут в столицу рыбную продукцию, снеки, икру, тушенку, мясные консервы, продукцию из дикоросов, кондитерские изделия и оленину, сообщает телеграм-канал окружного правительства.

«Помимо этого, в рамках деловой программы заместитель губернатора округа Сергей Черняев представит опыт развития органической продукции в регионе, а заместитель генерального директора Фонда развития Югры Игорь Усатый расскажет о новом направлении — сертификации продукции стандартам “халяль”», - говорится в сообщении телеграм-канала.

Югра участвует в выставке уже в четвертый раз. В прошлом году региональные производители получили семь наград в Международном дегустационном конкурсе «Лучший продукт — 2023» и договоренность о поставках товаров на сумму более 276 млн рублей в двадцать регионов России и семь стран.


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Сегодня в 16:52, просмотров: 129, комментариев: 0
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