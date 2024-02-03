В Урае закрыли школы из-за роста числа больных ОРВИ и гриппом

В Урае из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом все школы и учреждения допобразования закрыли на карантин. Школьники будут учиться дома в течение недели с 4 по 10 февраля. Также в этот период запрещается проведение массовых мероприятий, сообщается на сайте горадминистрации.

«В связи с увеличением числа заболевших в Урае: запрещено проведение массовых мероприятий; с 04.02.2024 по 10.02.2024 года школы, УПК, клубные формирования, учреждения дополнительного образования города Урай будут закрыты на карантин», - сказано в сообщении.

В дошкольных учреждениях продлевается строгая групповая изоляция и вводится «входной фильтр».

По данным главы Урая Тимура Закирзянова, за минувшую неделю в городе заболели ОРВИ порядка 500 человек. Среди них 59 взрослых, остальные - дети.

Ранее на карантин с 3 по 9 февраля закрыли школы Нефтеюганска. Причина та же - рост числа больных ОРВИ и гриппом.