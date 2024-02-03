Югорчанину грозит два года колонии за кражу робота-пылесоса

В Сургутском районе полицейские задержали похитителя робота-пылесоса. Кража произошла в одном из магазинов по продаже бытовой техники. Ущерб составил 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба районного ОМВД.

«Полицейскими установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 30-летний сургутянин. Злоумышленник пояснил, что похитил электротовар для дальнейшей реализации, вырученные деньги потратил на личные нужды», - отметили в пресс-службе.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Уточняется, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.