Суд в ХМАО рассмотрит уголовное дело о фермерах-аферистах

Суд в ХМАО рассмотрит уголовное дело против двух предпринимателей - главы крестьянско-фермерского хозяйства и его заместителя. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц в крупном размере, и в невыплате заработной платы сотрудникам, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«По версии следствия, в период с 2019-го по 2020 год глава крестьянско-фермерского хозяйства и его заместитель в целях получения субсидии на возмещение затрат при реализации сельскохозяйственной продукции предоставляли в администрацию г. Югорска подложные документы. На основании фиктивных документов из бюджета города выплачены денежные средства», - рассказали подробности в пресс-службе.

В результате бюджету Югорска был причинен ущерб на сумму более 31 млн рублей.

Кроме того, в период с октября 2021-го по февраль 2022 года руководитель фермерского хозяйства не выплатил зарплату работникам на сумму свыше 490 рублей. Люди получили деньги в ходе следствия.

Суд наложил арест на имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей.