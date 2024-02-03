В Нефтеюганске школы перевели на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ

Все школы Нефтеюганска перевели на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Школьники будут учиться дома в течение недели с 3 по 9 февраля, сообщила глава города Эльвира Бугай.

«С целью предотвращения распространения гриппа и ОРВИ все образовательные учреждения города переведены на электронный формат обучения с применением дистанционных образовательных технологий в период с 3 по 9 февраля», - написала Эльвира Бугай на своей странице в ВК.

Также в Нефтеюганске приостановили работы спортивных секций, кружков, учреждений дополнительного образования и культуры. Временно запретили проведение всех массовых, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий с участием детей.

Данное решение приняли накануне, 2 февраля, на внеочередном заседании санитарно- противоэпидемической комиссии Нефтеюганска, уточнила глава города.

Ранее на дистант отправили школьников из Нягани. Причиной также стал рост числа больных ОРВИ и гриппом.