В Югре в выходные будет морозно и облачно

В ХМАО в предстоящие выходные будет достаточно морозно, местами пройдет небольшой снег. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 3 февраля, ожидается -20-25 градусов ночью и -11-16 градусов днем. В течение дня прогнозируется переменная облачность преимущественно без осадков. В Березовском районе пройдет небольшой снег. Местами изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В воскресенье, 4 февраля, синоптики прогнозируют -19-24 градуса в ночные часы и -10-15 градусов днем. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой и умеренный снег. Ветер подует с юго-востока, в отдельных районах с порывами до 14 м/с.