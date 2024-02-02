Мост через Обь рядом с Сургутом построят в 2025 году

Строительство второго моста через Обь рядом с Сургутом выполнено на 33,9%. Завершение работ запланировано на 2025 год, сообщает Департамент дорожного хозяйства Югры в своем телеграм-канале.

«В соответствии с контрактом завершение строительства запланировано на 2026 год, однако, учитывая опережающие темпы строительства и стабильное финансирование, работы планируется завершить на год раньше срока – в 2025 году», - говорится в сообщении.

Общая протяженность моста с подходами составляет 45,56 км. Объект станет частью федеральных транспортных коридоров, а они, в свою очередь, — звенья направлений «Арктика — Азия» и «Северный широтный ход».

Также в ХМАО с января текущего года ведется реконструкция моста через реку Нарым-Еган на объездной дороге Радужного. Завершить работы планируется уже в этом году.

В 2024 году начнутся строительно-монтажные работы еще двух мостов. Первый объект - мост через реку Ватинский Ёган на дороге Сургут – Нижневартовск, второй - мост через реку Черная на дороге Урай – Советский.