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Пассажир поезда «Сургут-Екатеринбург» изнасиловал 15-летнюю девочку

Пассажира поезда «Сургут-Екатеринбург» обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней

Пассажир поезда «Сургут-Екатеринбург» изнасиловал 15-летнюю девочку
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Уватский районный суд Тюменской области арестовал 28-летнего мужчину по делу о сексуальном насилии и изнасиловании двух несовершеннолетних в поезде «Сургут-Екатеринбург». Инцидент произошел в октябре 2023 года, сообщили в пресс-службе судебной системы Тюмени.

«Обвиняемый ехал в купейном вагоне пассажирского поезда «Сургут-Екатеринбург». Увидев симпатичных 15-летних девушек, он не удержался и совершил в отношении одной из них иные действия сексуального характера, с применением насилия, а ее подружку изнасиловал», − говорится в сообщении.

Мужчина свою вину не признает. Он будет находиться под стражей до 11 марта 2024 года.


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Сегодня в 15:53, просмотров: 106, комментариев: 0
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