В ХМАО задержали экс-полицейского за превышение должностных полномочий

В ХМАО следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ОМВД по Нефтеюганску. Он обвиняется в совершении двух преступлений по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«По версии следствия, обвиняемый скрыл от государственного учета сообщения о двух преступлениях, злоупотребив должностными полномочиями в целях искусственного улучшения показателей работы в зоне ответственности», - сказано в сообщении.

По уголовному делу проводятся следственные действия.