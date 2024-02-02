Жители Пыть-Яха пожаловались на участившиеся порывы в теплосетях

В Пять-Яхе жителей возмутила не оперативная реакция коммунальных служб на участившиеся порывы в теплосетях. Инциденты с «фонтанами» заметили в двух микрорайонах города, сообщили в группе «ПП Пыть-Ях» во «ВКонтакте».

«Когда примут меры по устранению порывов в мкрн Пионерный? «Родники» бьют уже больше недели! Все что сделали — это поставили ограждения! Один источник у «Профф», второй за 26 домом − вся эта вода наверняка уже в подвале, которого и так практически нет!» − говорится в публикации.

«Уважаемое УГХ, вы 10 раз, а то и больше устраняли порыв напротив бывшей психиатрической больницы у 13 дома 2мкрн. Мало того, что изуродовали весь тротуар, еще и нарушили кабель от которого питаются фонари! Работаете не аккуратно, кто будет все это восстанавливать?» − задался вопросом другой местный житель.

Некоторые горожане отнеслись к ситуации с частыми порывами с позитивной стороны. Они заметили их схожесть с горячими источниками.

Ранее в Советском учеников школы №4 временно перевели на дистанционное обучение из-за коммунальной аварии.