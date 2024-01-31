В ХМАО отремонтируют еще 15 километров трассы Сургут - Нижневартовск

В Сургутском районе в 2024 году отремонтируют 15 километров трассы Сургут - Нижневартовск, сообщает телеграм-канал «Управление автодорог Югры». Эта дорога является одной из самых протяженных и загруженных в округе. Ее длина составляет 205 км. Трасса связывает Сургут, Нижневартовск, Мегион, Лангепас и Покачи.

«Подрядчик отфрезерует изношенное полотно на участке, уложит два слоя асфальтобетона и укрепит обочины щебнем. Кроме того, заменит барьерку и знаки, нанесет разметку термопластиком. Также на объекте появятся две площадки отдыха», - рассказали подробности в региональном управлении автодорог.

Также на 80 км трассы отремонтируют мост через реку Тромъеган. Работы рассчитаны на два года, завершение капремонта намечено на октябрь 2025-го.

Региональную трассу Сургут - Нижневартовск ремонтируют с 2019 года. За эти годы специалисты обновили более 93 километров.