Суд в ХМАО рассмотрел дело о лесном пожаре из-за самодельной печи

В Кондинском районе ХМАО суд вынес приговор по делу о лесном пожаре. Виновным в совершении преступления по ч.1 ст.261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем) признали местного жителя, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Судом установлено, что подсудимый в августе 2022 года, используя во дворе своего дома самодельную печь, допустил возникновение лесного пожара. Площадь пожара возросла до 1,9 гектара», - сказано в сообщении.

Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила 1,3 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к условному сроку 1 год 6 месяцев. Также на рассмотрении в суде находится иск прокуратуры о взыскании с югорчанина суммы ущерба.