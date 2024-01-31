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Белый Яр возглавил коммунальный антирейтинг в Сургутском районе

Жители Сургутского района задолжали за ЖКХ 800 млн рублей

Белый Яр возглавил коммунальный антирейтинг в Сургутском районе
Фото: pixabay

Жители Сургутского района задолжали за коммунальные услуги почти 800 млн рублей. Возглавил районный антирейтинг Белый Яр, жители которого накопили долги за коммуналку на сумму 305 млн рублей, сообщил «Вестнику» начальник управления экономики и финансов администрации Сургутского района Николай Васильев.

«Задолженность за жилищно-коммунальные услуги по Сургутскому району на 1 января 2024 года составляет без малого 800 миллионов рублей. «Лидеры» по этому показателю: Белый Яр – 305 миллионов, Солнечный – 271 млн и Барсово – 67 миллионов», – отметил Николай Васильев.

За год задолженность за коммунальные услуги сократилась. В январе 2023 года она составляла порядка 950 млн рублей.


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Сегодня в 13:22, просмотров: 186, комментариев: 0
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