Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Югре превышен на 88%

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в ХМАО выросла за неделю с 23 по 30 января на 6,8%. Это выше эпидемического порога на 87,4%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших среди детей от 3 до 14 лет. Меньше всего - среди взрослых и подростков старше 15 лет.

«В территориальной структуре доминирует население городов Сургут – 34,3%, Нефтеюганск – 9,3%, Сургутский район – 7,1%. Рост заболеваемости отмечается в 15-ти муниципальных образованиях округа. Наибольший рост отмечается в городе Ханты-Мансийске», - сказано в сообщении пресс-службы.

Заболеваемость ковидом в Югре увеличилась за неделю на 26,7%. Больше всего заболевших в Сургуте, Ханты-Мансийском районе и Нижневартовске.

В целом в России заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла за неделю почти на 5%. За семь дней в стране зарегистрировали почти 978 тыс. случаев гриппа и ОРВИ.