Набор слушателей в Школу социального предпринимательства стартовал в Югре

В Югре начался набор слушателей в Школу социального предпринимательства. Всего за три месяца участники курса пройдут путь от идеи до готового к реализации бизнес-проекта.

Пройти обучение в Школе могут действующие бизнесмены, представители социально ориентированных НКО и те, кто только планирует начать бизнес. Продолжительность курса три месяца. За это время слушатели научатся строить бизнес, который решает социальные проблемы и при этом приносит прибыль. Участники узнают, как вести бухгалтерский учет и рассчитать финансовую модель, разрабатывать маркетинговую стратегию и заявляться на меры поддержки.

«Школа уже давно зарекомендовала себя, как эффективный курс. За 10 лет обучение в ней прошли почти 3 тысячи югорчан. Выпускники открыли более 500 социальных проектов – частные детские сады, школы допобразования, спортивные клубы, творческие студии, центры для пожилых и инвалидов. Этот бизнес улучшает качество жизни югорчан, а услуги очень востребованы», – рассказал генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» Андрей Зубарев.

Школа социального предпринимательства помогает эффективно развивать как действующие проекты, так и успешно стартовать с нуля. Сегодня любой желающий может попробовать себя в социальном бизнесе и получить качественные знания в Школе социального предпринимательства. Обучение бесплатное. Занятия стартуют 2-3 марта в онлайн и офлайн формате по выходным дням.

Получить консультацию: 8 (3467) 333 – 896; social@mb-ugra.ru. Регистрация на сайте.

Организаторы проекта: Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес», Фонд «Наше будущее» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.