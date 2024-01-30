Жителю Курганской области грозит 2 года колонии за убийство лося в ХМАО

В ХМАО возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Курганской области. Он подозревается в том, что застрелил лося на территории округа и тем самым причинил крупный ущерб биологическим ресурсам Югры, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«В ходе отработки информации на месте происшествия следственно-оперативной группой обнаружены останки одного животного (шкуры, внутренности). Природнадзором Югры установлено, что жертвой стал лось, а биологическим ресурсам ХМАО – Югры причинен ущерб в размере 240 тысяч рублей», - сказано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что разрешения на охоту у мужчины не было. Полицейские изъяли у него ружье, патроны и части туши лося.

В отношении подозреваемого избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.