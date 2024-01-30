Жители Югры могут оценить мероприятия Года народного сплочения до 6 февраля

Югорчане выскажут свое мнение о плане мероприятий Года народного сплочения. До 6 февраля местные жители могут оценить предложенные варианты на портале «Открытый регион – Югра». После завершения общественных обсуждений, план мероприятий утвердит правительство округа, отметили в пресс-службе администрации Сургута.

«Опираясь на результаты народного голосования, предлагаю объявить 2024 год в Югре Годом народного сплочения – сплочения друг с другом, вокруг России, вокруг нашего Президента, сплочения югорчан в одну Команду Югры – Команду Развития нашего региона», – подчеркнула ранее губернатор Югры Наталья Комарова.

События 2024 года в Югре определяли общественники, волонтеры, депутаты, представители активной молодежи на Стратегической сессии «Команда Югры».