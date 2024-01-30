955 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Югре в прошлом году

В ХМАО в 2023 году ввели в эксплуатацию 955,3 тысячи квадратных метров жилья. В 2024 году планируется ввести свыше миллиона «квадратов». Такие планы были озвучены на еженедельном заседании окружного штаба по строительству объектов капитального строительства.

«На территории автономного округа планируется ввести в эксплуатацию 1 013,000 тысяч квадратных метров жилья. Основной объем запланирован на 4 квартал», - сообщает телеграм-канал «Депстрой и ЖКХ Югры».

Также участники заседания обсудили реализацию мероприятий по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства. Строительная готовность дома №2 жилого комплекса «Уютный» в Сургуте составляет 70,9%. Ввод в эксплуатацию запланирован на 30 июня. По двум объектам в Нефтеюганске и Сургуте права 112 граждан восстановлены инвесторами, ведется работа с ППК «Фонд развития территорий» по исключению из Единого реестра проблемных объектов.