Монету номиналом 10 рублей, посвященную Югре, выпустили 29 января

Сегодня, 29 января, выпустили в обращение монету номиналом 10 рублей, посвященную Югре. Тираж − один миллион экземпляров, поделилась в своих соцсетях губернатор округа Наталья Комарова.

«Монета из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей с изображением герба автономного округа вышла в серии «Российская Федерация» тиражом один миллион экземпляров. Благодарю Банк России за подарок к юбилею – 95-летию со дня образования нашего округа в 2025 году», − говорится в сообщении главы региона.

Югра в третий раз участвует в проекте Банка России. В 2003 году были выпущены серебряная и золотая монеты в честь проведения Чемпионата мира по биатлону, в 2010-м – серебряная, посвященная 39-й Всемирной шахматной Олимпиаде.