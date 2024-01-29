Уклоняющиеся от повесток в военкомат югорчане не смогут получить водительское удостоверение

Жители ХМАО, уклоняющиеся от военной службы, не смогут получить водительское удостоверение. Об этом сообщил заместитель начальника отдела надзора окружного ГИБДД Евгений Никифоров ведущей передачи «По дороге безопасности» Дарьей Кузнецовой.

«Создан единый реестр граждан, подлежащих воинскому учету. В случае, если гражданин уклоняется от явки в военный комиссариат, то в данном реестре формируется соответствующее решение о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки», - заявил Евгений Никифоров.

В том случае, если занесенные в реестр югорчане обратятся в Госавтоинспекцию, то им откажут в выдаче водительского удостоверения. Данная мера будет действовать до принятия решения об отмене временных мер.

«То есть до тех пор, пока человек не явится в военкомат. Побегать не получится», - резюмировала ведущая передачи.