Семь человек получили травмы в ДТП на югорских трассах за выходные

В Нижневартовске в минувшую субботу, 27 января, произошла авария с двумя пострадавшими. По данным региональной Госавтоинспекции, 28-летний водитель Hyundai не справился с управлением и допустил занос, после чего врезался в припаркованный Volkswagen и движущийся автомобиль Kia.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал сам виновник и 38-летний водитель Volkswagen», - уточнили в ведомстве.

Всего за прошедшие выходные в ХМАО произошло 6 ДТП с пострадавшими. Травмы получили 7 человек.