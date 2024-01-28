Конец января в ХМАО будет морозным

В ХМАО в первые дни предстоящей рабочей недели будет морозно, пройдет небольшой снег, сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 29 января, синоптики прогнозируют переменную облачность преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит -15-20 градусов, при прояснениях до -30. Днем столбик термометра покажет -11-16 градусов, местами до -22. Ветер подует с юго-востока.

Во вторник, 30 января, также ожидается переменная облачность. Ночью местами и днем повсеместно пройдет небольшой снег. В ночные часы подморозит до -19-24 градусов, при прояснениях до -30. Днем ожидается -11-16 градусов, местами до -22. Ветер юго-восточный.

В среду, 31 января, будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью составит -15-20 градусов, при прояснениях до -30, днем -10-15 градусов, местами до -21. Ветер юго-восточный.