В ХМАО в 11-й раз пройдет Югорский лыжный марафон

В ХМАО открылась регистрация на Югорский лыжный марафон. В этом году соревнования пройдут уже в 11-й раз, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«На старт 6 и 7 апреля вместе с любителями по традиции выйдут звезды мирового спорта, олимпийские чемпионы, опытные биатлонисты и участники лыжных гонок. Проверить свои силы можно на дистанциях 5, 25 и 50 километров», - говорится в сообщении.

Для удобства лыжников на каждой дистанции организуют раздельный старт. Участники, подавшие заявку на марафон классическим стилем, финишировать будут в городе. Спортсменам предстоит пробежать 25-ти километровый круг в пойме реки Горная, завершится гонка в Долине ручьев у спортивной школы олимпийского резерва.

Ежегодно в Югорском лыжном марафоне участвуют тысячи югорчан и жителей иностранных государств. Зарегистрироваться на предстоящие соревнования можно здесь.