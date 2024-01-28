Вандалы повредили гостевой домик на территории динопарка в Пыть-Яхе

В Пыть-Яхе вандалы повредили гостевой домик, расположенный на территории топиарного парка «Динопарк-86». По словам депутата городской думы Людмилы Завадской, неизвестные выломали двери в домике и обстреляли его из ракетниц.

«Дальний домик пытались разрушить. Выломаны двери, выбиты стекла, кто-то стрелял по окнам из ракетницы», — рассказала депутат Ura.ru.

Она добавила, что из-за случившегося открытие домиков на базе динопарка для посетителей придется отложить. Поиском злоумышленников занимается полиция.

В мае прошлого года вандалы напали на еще один топиарный парк в Пыть-Яхе - «Ноев ковчег». Тогда злоумышленники поотрывали хвосты животным, расположенным на территории парка.