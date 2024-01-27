В Нягани школьников перевели на дистант из-за роста больных ОРВИ

В Нягани учащихся 1 - 11 классов перевели на дистанционный формат обучения из-за роста заболеваемости ОРВИ. Школьники будут учиться дома с 29 января по 4 февраля, сообщил мэр города Иван Ямашев.

«Сегодня заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей превышает установленные нормы в несколько раз. За последнюю неделю зарегистрировано более 1300 заболеваний ОРВИ. В возрастной группе детей от 7 до 14 лет заболеваемость превышена на 287%, с 15 до 17 лет - на 296%», - написал глава Нягани в своем телеграм-канале.

Детские сады в городе продолжат работу с соблюдением рекомендаций по разделению потоков детей и сопровождающих их родителей.

В Югре за неделю с 16 по 23 января зарегистрировали 115,5 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения. Это на уровне предыдущей недели (+2,7%) и выше эпидемического порога на 83,8%.