В МВД предложили лишать водителей прав на срок до полутора лет за сокрытие номеров автомобилей

Министерство внутренних дел предложило лишать права управлять автомобилем на срок от одного года до полутора лет водителей, которые попытались скрыть номера машин. Также в ведомстве хотят ужесточить ответственность за повторную езду на машине без номеров, следует из сообщения пресс-службы МВД.

«Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств», — говорится в тексте документа.

Сейчас за сокрытие номеров водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев, уточняет Forbes.