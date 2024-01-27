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​В Югре грузовик врезался в пассажирский поезд

В следовавший из Нижневартовска в Волгоград поезд врезался грузовик

​В Югре грузовик врезался в пассажирский поезд
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО грузовой автомобиль врезался в поезд, который двигался из Нижневартовска в Волгоград. Пассажиры поезда не пострадали. Повреждения получили несколько вагонов, отметили в РЖД.

«В связи с происшествием получили повреждения 3 вагона поезда: №8 со стороны нерабочего тамбура, №9 со стороны рабочего тамбура, №10 - разбиты 2 окна и поврежден кузов», - сообщил журналистам представитель РЖД.

Находившихся в этих вагонах пассажиров перевели на свободные места в другие вагоны.

«Я ехал в 11 вагоне, даже не понял сначала, что стряслось. Поезд остановился. Мы простояли два часа, затем состав тронулся. Вагоны были почти пусты, поэтому, наверное, никто не пострадал. Восьмой вагон, на который пришелся удар, отцепили, и состав дальше поехал без него», — цитирует одного из пассажиров Ura.ru.

Для выяснения обстоятельств ДТП создан оперштаб.


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Сегодня в 13:31, просмотров: 400, комментариев: 0
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