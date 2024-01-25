Детские сады достраивают в трех муниципалитетах ХМАО

В ХМАО достраивают несколько детских садов. О том, на какой стадии находится строительство, рассказали главы муниципалитетов в ходе заседания с участием замгубернатора региона Сергея Черняева.

В деревне Ушья Кондинского района завершается строительство школы-детского сада. Работы выполнены на 98%.

В Октябрьском районе идет реконструкция здания Малоатлымской средней школы под школу-детский сад. Специалисты монтируют кровлю здания и пожарные резервуары.

В Нижневартовске выполняется внутренняя отделка помещений в детском саду на 320 мест. В феврале подрядчик приступит к облицовке фасадов.

Сергей Черняев поручил главам соблюдать сроки ввода в эксплуатацию объектов образования.