В деле начальника отдела Роспотребнадзора из ХМАО выявили новые коррупционные факты

В ХМАО на три месяца продлили арест начальнику территориального отдела Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и Пыть-Яху Александру Щербакову. В ноябре прошлого года против него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. В ходе расследования сотрудники СК выявили новые коррупционные факты, сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, обвиняемый требовал с руководителя одного из учреждений здравоохранения передачи ему взяток за беспрепятственное утверждение отчетов о выполнении государственного задания, а также за совершение других действий, входящих в его должностные обязанности. Сумма незаконно полученных денежных средств по указанным фактам составила не менее 125 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Адвокат Александра Щербакова просил смягчить меру пресечения и отправить его под домашний арест. Однако суд оставил обвиняемого в СИЗО, отмечают СМИ.

Щербакова обвиняют в получении взяток от представителя сети частных детских садов. По версии следствия, он не проводил проверки садиков за ежемесячное вознаграждение в 50 тысяч рублей ежемесячно. Всего он получил свыше 2 млн рублей.