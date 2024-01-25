В ХМАО предложили сделать обязательной регистрацию домашних животных

В ХМАО обсуждают вопрос об обязательной регистрации домашних животных. По оценке специалистов, чипирование и регистрация питомцев в базе позволит обезопасить их.

«Бродячих животных, которые попадают в приюты, обязательно регистрируют в автоматизированной информационной системе, их чипируют, вакцинируют и стерилизуют. С питомцами, у которых есть хозяева, ситуация немного иная: регистрация для них тоже существует, но она носит добровольный характер», – рассказала исполняющая обязанности руководителя ветеринарной службы автономного округа Дина Кузьмина.

Сейчас в системе содержится информацию о 34 тысячах домашних животных. Специалисты пополняют базу за счет различных акций, например, «Не бросай меня на даче», когда сотрудники ветслужбы выезжают в кооперативы. Кроме того, специалисты мониторят животных, обитающих в ветхих домах.

По словам Дины Кузьминой, обязательная регистрация позволит обезопасить питомцев от того, чтобы они оказались на улице. «А в случае, если это произойдет, мы могли призвать к ответственности хозяев. Это наша общая задача», – подчеркнула эксперт.