О дискриминации полных людей при устройстве на работу рассказали 16% жителей Сургута

Для двух из десяти работодателей Югры лишний вес является веской причиной отказа в трудоустройстве. 20% при прочих равных примут специалиста в штат без лишних килограммов, рассказали в сервисе SuperJob.

«Впрочем, негласных барьеров в условиях кадрового голода становится все меньше: 67% представителей компаний уверяют, что не обращают внимания на вес кандидатов. 20% при прочих равных примут на работу специалиста без лишних килограммов, − говорится в результатах опроса. − О дискриминации при трудоустройстве по весу сегодня рассказывают 16% соискателей в Югре. А вот в общественном сознании, несмотря на развитие течения бодипозитива, пока изменений мало: о дискриминации полных людей говорят 32% горожан».

Чаще всего с дискриминацией по весу при трудоустройстве и в обществе сталкиваются опрошенные, которые считают, что их лишний вес составляет более 20 килограммов.

Ранее стало известно, что в России за год число людей с ожирением выросло на 9,4%.