176 новых заболевших коронавирусом зарегистрировали в Югре за неделю

В ХМАО за неделю с 16 по 22 января зарегистрировали 176 новых случаев коронавируса. Неделей ранее в округе выявили 163 новых пациента, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как и прежде, большинство новых заболевших зафиксировали в Сургуте - 49, а также в Нижневартовске - 16 и Пыть-Яхе - 14. В других муниципалитетах выявили от 2 до 13 новых случаев заражения за неделю.

«На момент выявления у 170 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 5 - пневмония, у 1 - бессимптомно», - сказано в сообщении пресс-службы.

Вылечились за прошлую неделю в ХМАО 506 человек.