Медицинский автокараван заедет в 40 труднодоступных поселений ХМАО

В ХМАО начал работу медицинский автокараван. Он будет ездить по труднодоступным поселениям округа, жители которых смогут получить первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь.

«За время зимней навигации медики побывают в 40 труднодоступных населенных пунктах 6 муниципальных районов автономного округа. В составе бригад — врачи общей практики и ультразвуковой диагностики, кардиолог, гинеколог, невролог, хирург и стоматолог, отоларинголог. Первая бригада специалистов уже начала работу в Кондинском районе, затем направится в Белоярский и Нижневартовский районы», - сообщает телеграм-канал «Югра официально».

Вторая бригада на протяжении месяца будет работать в Березовском районе. Медики посетят, в частности, национальную деревню Кимкьясуй, где проживает около 100 человек. После этого автокараван переместится в Октябрьский и Ханты-Мансийский районы.

Завершение зимней навигации медицинских бригад ожидается в конце марта.